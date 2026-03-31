الجزائر وصربيا تبحثان توسيع الشراكة في مجالات الطاقة والمناجم

تحادث وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، بالجزائر العاصمة، مع الوزير الصربي المكلف بالتعاون الاقتصادي الدولي ونائب رئيس اللجنة المشتركة الجزائرية-الصربية، نيناد بوبوفيتش، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، ضمن وفد يترأسه رئيس الوزراء الصربي، ماتشوت جورو. وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، إلى جانب عدد من الإطارات من الجانبين.

وبهذه المناسبة، أشاد الطرفان بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر وصربيا، مؤكدين الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بما يعكس مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين. كما نوّه الجانبان بالحركية الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية، لا سيّما من خلال الزيارات المتبادلة، والحرص المشترك على إعطاء دفع جديد للشراكة الجزائرية-الصربية.

وتمحورت المباحثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات المحروقات والمناجم، وبحث فرص الاستثمار والشراكة في صناعة النفط والغاز والصناعات التحويلية. إلى جانب مجالات الرقمنة والهندسة وصناعة المعدات، وكذا تعزيز العلاقات التجارية بين مؤسسات البلدين، لا سيما في مجال تسويق الغاز الطبيعي.

كما استعرض الطرفان فرص التعاون في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية في الجزائر. إضافة إلى مجالات الدراسات الجيولوجية، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرة الصربية في هذه الميادين. خاصة في صناعة الأسمدة، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وأحدث التقنيات المعتمدة في الصناعة المنجمية.