الجزائر وصيفة إفريقيا في منافسات الفرق المختلطة لأشبال الجيدو

حقّق المنتخب الجزائري للجيدو (فئة الأشبال) الميدالية الفضية في منافسات الفرق المختلطة ضمن البطولة الإفريقية للجيدو - أنغولا 2025.

وذلك بعد وصوله إلى النهائي ومواجهة قوية ضد المنتخب التونسي. وانتهى النزال الختامي لصالح تونس بنتيجة (4-2).

ليكتفي “أشبال الخضر” بالمركز الثاني وميدالية فضية مستحقة، تؤكد التقدم الملحوظ في مستوى الفئات الشابة للجيدو الجزائري على الصعيد القاري.

أنهى المنتخب الجزائري مشاركته في البطولة الإفريقية للجيدو (أشبال) التي احتضنتها أنغولا بحصيلة مشرفة بلغت 13 ميدالية: 4 ذهبيات، 3 فضيات، و6 برونزيات.

ما يعكس المستوى المتطور للمصارعة الجزائرية في الفئات السنية.

وقد توّج بالميدالية الذهبية كل من: صحراوي علاء الدين (50 كلغ) دحومان شيراز (40 كلغ) دڨواح محمد أمين (60 كلغ) ميلودي أسماء (+70 كلغ).

فيما نال الفضية: العواد محمد صادق (66 كلغ) بن مشطة أحمد علي (73 كلغ) فارس بن غانم (+90 كلغ).

أما الميداليات البرونزية فقد توزعت بين: عداد لعربي (55 كلغ)، عباس روميساء (44 كلغ)، بوعلام عيفة (60 كلغ)، بن يحي نسيمة (57 كلغ)، زيتوني صحيب (81 كلغ)، محمد صحراوي (90 كلغ).