الجزائر وعمان: الإعداد لمذكرة تفاهم في مجال الصحة

إستقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، صباح اليوم الثلاثاء، سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، سيف بن ناصر بن راشد البداعي.

وحسب بيان للوزارة، اتفق الطرفان على تشكيل فوج عمل من الطرفين لإعداد مذكرة تفاهم تضم الاحتياجات والنقاط التي تمّ التطرق اليها خلال هذا اللقاء.

كما أعرب الطرفان، خلال هذا اللقاء، عن رغبة حكومة البلدين في الدفع بمستوى علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين. بما يخدم المصلحة المشتركة خاصة في مجال الصحة.

ويأتي ذلك، من خلال العمل على تبادل الخبرات والمعارف عن طريق تعزيز وتكثيف اللقاءات والندوات العلمية بين خبراء البلدين. قصد تبادل وجهات النظر. مع العمل على إقامة مشاريع التوأمة بين مستشفيات البلدين.

ورافع وزير الصحة لصالح تعزيز التعاون الثنائي في مجال التكوين في ظل التجربة الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر. خاصة ما تعلق منها بالطبي والشبه طبي مع العمل على تبادل الزيارات بين البعثات الطبية للبلدين.

ومن جهته، أعرب سفير سلطنة عمان لدى الجزائر عن إرتياحه للحركية التي تميّز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. معربا عن أمله في أن يعرف المجال الصحي دفعا قويا مستقبلا.

كما تباحث الطرفان فرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات المتعلقة بالقطاع الصحي. بما يسمح بتدعيم التعاون العربي.