الجزائر وعمان.. التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجال النقل

ترأس كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لسلطنة عُمان، سعيد بن حمود المعولي، جلسة عمل موسعة، جمعت مسؤولي وإطارات قطاع النقل من البلدين.

وحسب بيان لوزارة، خصصت هذه الجلسة لمواصلة بحث سبل تطوير الشراكة وتعزيز التنسيق في مختلف أنماط النقل. مع التأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتوّجت أشغال هذه الجلسة بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، إذ تم في مجال النقل البحري إبرام مذكرة تفاهم بين مجمع الخدمات المينائية “ساربور” ومجموعة “أسياد” لسلطنة عمان. بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تسيير الموانئ والخدمات المينائية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الخدمات الأرضية المطارية بين شركة تسيير مصالح مطار الجزائر هواري بومدين. ونظيرتها العُمانية “مطارات عمان”. بما يساهم في تطوير جودة الخدمات وتحسين الأداء العملياتي بالمطارات.

وتم الاتفاق على برنامج تنفيذي للتعاون يشمل مختلف مجالات النقل. تجسيدًا للإرادة المشتركة في تعزيز الشراكة وتكثيف التنسيق بين البلدين.

وفي ختام الأشغال، جدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل ترحيبه بالوفد العُماني. مؤكّدًا استعداد القطاع لمواصلة التنسيق وتعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر وسلطنة عمان في مختلف مجالات النقل. ودعم كل المبادرات الرامية إلى ترقية الشراكة بين البلدين.

ومن جهته، عبّر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لسلطنة عمان عن خالص شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له. مشيدًا بحسن التنظيم وجودة المرافقة التي طبعت مختلف محطات هذه الزيارة.

فيما أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، والتي كانت حاضرة باللقاء، استعدادها لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات مع الجانب العُماني في مجال الرقمنة. بما يدعم مسار التحول الرقمي وتحديث أنظمة التسيير وتطوير الخدمات.