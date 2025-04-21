الجزائر وعمان.. بحث التعاون في قطاع المناجم والتعدين

إستقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، اليوم الإثنين، وفداً من سلطنة عُمان، يضم مسؤولين من جهاز الاستثمار العُماني وممثلين عن شركة “تنمية معادن عُمان”.

وحسب بيان للوزارة، جرى هذا اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لمجمع “سونارام”، بلقاسم سلطاني وإطارات سامية من القطاع.

وشكّلت المناسبة فرصة لتثمين مستوى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين. والتي شهدت ديناميكية متزايدة في الآونة الأخيرة. لاسيما بعد زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، إلى سلطنة عُمان.

وقدّمت كاتبة الدولة، خلال اللقاء، عرضاً حول قطاع المناجم والتعدين في الجزائر. مبرزة الإمكانيات الواعدة التي يزخر بها، والإطار القانوني المنظم للاستثمار في هذا المجال.

بالإضافة إلى الإصلاحات التي باشرتها الدولة لتهيئة مناخ محفز وجذاب للاستثمار والشراكة.

كما تم استعراض عدد من المشاريع المقترحة من طرف مجمع “سونارام”، والتي تمثل فرصاً واعدة للتعاون والشراكة. على أن تتم مناقشة تفاصيلها التقنية خلال اللقاءات الثنائية المبرمجة على مستوى المجمع.

من جهته، أعرب الوفد العُماني عن ارتياحه لجودة العلاقات الثنائية، واهتمامه الكبير باستكشاف فرص التعاون في قطاع المناجم والتعدين بالجزائر.

مشيداً بالاستقبال والتنظيم الذي حظي به، ومؤكداً على حرص الجانب العُماني على بناء شراكات استراتيجية طويلة المدى.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تنظيم سلسلة من الاجتماعات التقنية بين الوفد العُماني وكل من مجمع “سونارام”، الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية (ANAM)، ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA). وذلك من أجل تعميق المحادثات وتحديد سبل وآليات تجسيد مشاريع تعاون ملموسة، تعود بالفائدة على الطرفين.