الجزائر وعمان ترغبان تفعيل التعاون الثنائي إجتماعيا

ترغب الجزائر وعمان في تفعيل التعاون الثنائي، خاصة في مجال التكفل الاجتماعي وحماية الطفولة وترقية المرأة والأسرة.

وحسب بيان وزارة التضامن، اليوم الأربعاء، استقبلت وزيرة القطاع، غنية الدالية، سفير سلطنة عمان بالجزائر، ناصر بن سيف بن سالم الحوسني.

وخلال اللقاء، ركّزت الوزيرة على المجهودات التي تبذلها الدولة في التكفل بالفئات الهشة.

وأبرزت المكانة الريادية للجزائر في مجال ترقية المرأة وحمايتها.

من جانبه، عبر السفير العماني بالجزائر، عن توطيد أواصر التعاون بين البلدين في المجال الإجتماعي.

وقد أبدى الطرفان، رغبتهما في تفعيل التعاون الثنائي، خاصة في مجال التكفل الاجتماعي وحماية الطفولة وترقية المرأة والأسرة.