الجزائر وعمان: مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الصناعي

استقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الثلاثاء، سفير سلطنة عمان بالجزائر، ناصر بن راشد البرادعي.

وحسب بيان للوزارة، تطرق الطرفان، إلى واقع وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه مستقبلا في مختلف المجالات الصناعية.

كما استعرض الطرفان العلاقات القوية التي تربط بين الجزائر وسلطنة عمان. وتوصلا إلى قناعة بضرورة تعزيز الشراكة الصناعية في مختلف الفروع خدمة لاقتصاد البلدين. مع ضرورة تعزيزها وتطويرها أكثر في مختلف المجالات الصناعية.

واتفق الطرفان على وضع مذكرة تفاهم بين وزارتي البلدين المكلفتين بالصناعة لفتح آفاق واعدة للتعاون الصناعي.

كما تم الاتفاق أيضا، على عقد إجتماع للجنة المشتركة في التعاون الصناعي بين البلدين في أقرب الآجال.