الجزائر وعُمان تتفقان على خارطة طريق للتعاون في النقل البحري

استقبل وزير النقل، السعيد سعيود، يوم الخميس، بمقر الوزارة، وفداً رفيعاً من سلطنة عمان، ضمّ ممثلين عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في ختام زيارة ميدانية إلى الجزائر من 22 إلى 26 جوان 2025.

وقد مكّنت هذه الزيارة الوفد العماني من الاطلاع على التجربة الجزائرية في تسيير قطاع النقل البحري، لا سيما ما يتعلق بالبنية التحتية، التسيير المؤسساتي، وأنماط النقل البحري.

وفي كلمته، رحّب الوزير بالوفد الشقيق، مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية. مشيرا إلى حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تعزيز التعاون الثنائي مع سلطنة عمان.

كما استعرض الوزير الإمكانيات التي تزخر بها الجزائر في هذا المجال، من موارد بشرية مؤهلة، مدارس تكوين متخصصة، وورشات بناء وصيانة السفن. داعياً إلى استثمار هذه المقومات في إطار شراكة فعالة.

وعبّر أعضاء الوفد العماني عن شكرهم وارتياحهم لما وقفوا عليه من جاهزية وتنسيق. ليُتوَّج اللقاء بالاتفاق على إعداد خارطة طريق للتعاون الثنائي في النقل البحري، مع التركيز على تطوير النقل الحضري عبر العبارات كخيار ذكي ومستدام.