الجزائر وغانا تُجددان التزامهما بتعزيز الشراكة طويلة الأمد

جددت الجزائر وغانا، إلتزامهما بتعزيز الشراكة طويلة الأمد في القطاعات ذات الأولوية، في البيان المشترك الذي توج زيارة وزير الخارجية لجمهورية غانا إلى الجزائر.

وحسب البيان مشترك، فقد تم توقيع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرة مع بحث توسيعها لحاملي الجوازات العادية.

كما تم اعتماد خارطة طريق لتنفيذ مشاريع تعاون في عديد القطاعات. وتأكيد الالتزام بمبادئ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية مع أولوية الحوار والمصالحة لحل النزاعات.

ودعا البيان المشترك، لحل سياسي لقضية الصحراء الغربية يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق القانون الدولي.

وكذا اتفاق مشترك على تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل.

وأعلنت كل من الجزائر وغانا، عن دعم ثابت لحل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة.

وأكدا الحاجة لإصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة لضمان تمثيل عادل لإفريقيا في مجلس الأمن.