الجزائر وفرنسا.. تعزيز التعاون في مجال التوثيق

إستقبل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، قصري المسعود، اليوم الثلاثاء، رئيسة المجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي، صوفي صابو بارسي والوفد المرافق لها، والذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان للمجلس، أكد قصري المسعود أن مهنة التوثيق هي مهنة نبيلة كونها تعطي المصداقية والقوة القانونية للوثائق والمعلومات.

وعبّر، في هذا الإطار، عن أمله في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين والمجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي تقوية للعلاقة بين الهيئتين.

كما أثنى نائب رئيس المجلس على التمثيل الهام الذي يحظى به الموثقون الجزائريون في المجلس الشعبي الوطني.

وأشاد بمساهمتهم الكبيرة في مناقشة وإثراء مشاريع القوانين في إطار الإصلاحات العميقة التي تشهدها الجزائر.

ومن جهتها، أوضحت رئيسة المجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي بأن الهدف من هذه الزيارة يتمثل في تجديد اتفاق التعاون الذي يربط الهيئتين منذ سنة 2002.

مؤكدة بأن هذا الاتفاق سيسمح بتكثيف التعاون وتبادل الخبرات لا سيما في مجالات الرقمنة ومكافحة تبييض الأموال.

مشيرة إلى أنها تحادثت خلال هذه الزيارة مع مسؤولي عدة هيئات ومؤسسات ذات العلاقة بمهنة التوثيق.

ولدى تناوله الكلمة، أشاد نائب رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق بالعلاقات المتميزة بين الهيئتين خصوصا في مجالات التكوين والتعريف بتقنيات التوثيق العصري.

بالإضافة إلى الاستشارات القانونية المقدمة لأفراد الجالية الجزائرية في فرنسا حول حقوقهم وواجباتهم.

وبدوره، شكر رئيس الغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين، رئيس ونواب المجلس على الدور الذي يلعبونه لتعزيز وتطوير المهنة.

مثنيا على استضافتهم في مختلف نشاطات المجلس واستشارتهم والأخذ بآرائهم خلال مناقشة مشاريع القوانين ذات العلاقة بمهنة التوثيق.