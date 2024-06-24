الجزائر وفرنسا يدرسان التعاون بسوق الأدوية والمركبات

إستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم الإثنين، سفير فرنسا بالجزائر ستيفان روماتي، أين تطرقا لضرورة تكثيف التعاون الثنائي.

وحسب بيان للوزارة، تطرق الجانبان إلى ضرورة تكثيف التعاون الثنائي وكذا سبل تعزيزه.

وشكل هذا اللقاء فرصة لدراسة وضع العلاقات الثنائية بين الطرفان في قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني. فضلا عن سبل تطويره وتعزيزه أكثر، تحقيقا للمصلحة المشتركة.

كما إغتنم الوزير فرصة هذا اللقاء لمناقشة العديد من القضايا التي تخص قطاع الصناعة لاسيما ماتعلق بسوق الأدوية والمركبات.

ومن جهته رحب السفير الفرنسي بالجهود التي تبذلها الجزائر فيما يتعلق بالإصلاحات التي باشرتها في الآونة الأخيرة بخصوص سوق الاستثمار.

داعيا إلى ضرورة مواصلة الشراكات المثمرة بين البلدين في مجال التصنيع بمختلف مجالاته.