الجزائر وفنزويلا: بحث الشراكة في مجال الاستغلال الطاقوي والمنجمي

عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اجتماع عمل بكاراكاس مع وزير البترول الفنزويلي، بيدرو تليشيا.

وحسب بيان للوزارة، تم خلال الإجتماع، الذي جرى بمناسبة أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية – الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، استعراض سبل التعاون الثنائي بين البلدين.

وتناول هذا اللقاء مواضيع ومسائل مشتركة ومهمة تخص تطوير قطاع الطاقة بعث النشاطات المنجمية. بغية الاستغلال الامثل لهذه الثروات التي لها اثار ايجابية على مستوى الاقتصاد الوطني لكلا البلدين.

وتمحور الاجتماع حول سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين الجزائر وفنزويلا. وعرض فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاع البترول وتطويره واستغلاله.

كما سلط الضوء أيضا على ضرورة تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجال الاستغلال الطاقوي والمنجمي. بالإضافة الى اقامة شركات متبادلة المنفعة بالجزائر و خارجها.