الجزائر وفيتنام تؤكدان أهمية تطوير التبادلات العلمية والثقافية وتعزيز التعاون في مجال الذاكرة التاريخية

استقبل الوزير الأول لجمهورية فيتنام الاشتراكية، فام مينه شينه، مساء اليوم الخميس، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد خصَّ اللقاءُ بتبادل عميق حول الروابط التاريخية الأصيلة التي تجمع بين الجزائر وفيتنام. والتي تأسست على مسار الكفاح المشترك ضد الاستعمار.

وقد أكد الجانبان، خلال هذا اللقاء، حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. بما يعكس قوة العلاقات التاريخية ويجسّد الإرادة المشتركة في توسيع آفاق التعاون.

كما شدّد الطرفان على أهمية تطوير التبادلات العلمية والثقافية، لا سيما في مجالات الدراسات التاريخية، وتثمين الذاكرة الوطنية، والحفاظ على تراث النضال التحرري للشعبين، من خلال تعزيز الشراكات والتعاون بين المؤسسات المتحفية ومراكز البحث التاريخي في البلدين.

ويأتي هذا اللقاء ليؤكد مرة أخرى متانة العلاقات الجزائرية-الفيتنامية، وحرص الطرفين على نقل قيم التضامن والتحرر للأجيال القادمة.