الجزائر وفيتنام تبحثان تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة

استقبل الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، محمود جامع، ظهيرة اليوم، نائب وزير الأمن العمومي الفيتنامي، فام ثي تونغ، بحضور المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي.

وحسب بيانٍ لوزارة الداخلية، فقد سمح اللقاء بالإشادة بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، والتي تتواصل مجسدةً على المستوى المحلي من خلال اتفاقية التوأمة التي تجمع ولاية باتنة ونظيرتها الفيتنامية ديان بيان.

كما تناول الطرفان، خلال اللقاء، مختلف مجالات التعاون الثنائي بين القطاعين الوزاريين، لا سيما ما تعلق بالتعاون الشرطي. إذ تم تباحث سبل تعزيزه والارتقاء به إلى مستويات عملية. من خلال التوقيع القادم على اتفاقية التعاون الثنائي الجزائري الفيتنامي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والتي ستسمح بتحديد آليات للتنسيق الثنائي والعمل المشترك في المحاور المتعلقة، لا سيما بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الجريمة السيبرانية، الجرائم الاقتصادية، الاتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية وغيرها من الظواهر العابرة للحدود.