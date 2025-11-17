الجزائر وفيتنام تتفقان على تعزيز الشراكة في السكن والتعمير

بتكليف من وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، استقبل الأمين العام للوزارة، سعيد عطية، اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، بحضور المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، والمدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، نائب وزير البناء الفيتنامي Nguyen Tong Van، والذي كان مرفوقاً بوفد يضم إطارات من الوزارة وممثلي شركات متخصصة في قطاع البناء.

خلال هذا اللقاء، ذكّر الأمين العام بأهمية مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها بين البلدين، والتي تشكل قاعدة قوية لتعزيز وتنظيم التعاون مستقبلاً. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول آفاق التعاون الثنائي بين الوزارتين في مجال السكن والتعمير.

وعند عرضه للتجربة الجزائرية، أبرز الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية الإنجازات الكبيرة المحققة في مجال السكن. مشيراً إلى أن القطاع قام بتسليم 1,7 مليون وحدة سكنية خلال الفترة 2020-2024. وهو ما يعبر عن القدرات التقنية والتنظيمية التي طورتها الجزائر في مجال الدراسات والإنجاز لتلبية الطلب في مجال السكن. كما ذكّر ببرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتضمن إنجاز مليوني وحدة سكنية للفترة 2024-2029.

من جهته، أوضح نائب الوزير الفيتنامي أن بلاده تطمح إلى إنجاز مليون وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي في آفاق عام 2030. كما تحدث عن التحديات التي تواجهها فيتنام، خاصة صعوبة تصنيف السكنات. حيث يشهد السوق فائضاً في السكنات الفاخرة مقابل نقص في العرض في مجال السكن الاجتماعي. وذكر أيضاً بأن تمويل السكن الاجتماعي في فيتنام لا تتكفل به الدولة رغم التسهيلات التي تقدمها.

وفي الختام، تم الاتفاق على تبادل الخبرات، لا سيما في مجال ترميم وإعادة تأهيل البنايات، فضلا عن تعزيز التعاون التقني والمؤسساتي بين الوزارتين.