الجزائر وقطر تؤكدان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، صبيحة اليوم بمقر الوزارة، سعادة سفير دولة قطر بالجزائر، عبد العزيز علي النعمه.

وحسب بيان للوزارة، يندرج هذا اللقاء في إطار المتابعة المستمرة لتجسيد فرص التعاون بين الجزائر ودولة قطر.

وشكّل اللقاءُ سانحةً للإشادة بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وبالمستوى المتميز الذي بلغه التعاون الثنائي تحت التوجيهات السامية لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأخيه سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

كما سمح اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل من أجل تطوير وتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي وتجسيد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين.