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الجزائر وقطر يبحثان الإرتقاء بالعلاقات الثنائية المميزة

بقلم نادية بن طاهر
الجزائر وقطر يبحثان الإرتقاء بالعلاقات الثنائية المميزة
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أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، زيارة إلى دولة قطر، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبصفته مبعوثا خاصا له.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، حظي لوناس مقرمان، بمقابلة مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.

وشكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية المميزة على جميع الأصعدة. والرغبة المشتركة التي تحذو قيادتي البلدين لمزيد الارتقاء بها، لا سيما تحسبا للاستحقاقات الثنائية المقبلة رفيعة المستوى.

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