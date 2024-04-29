الجزائر وقطر يبحثان تطوير أسواق المال في المنطقة

استقبل طامي أحمد البنعلي، رئيس هيئة قطر لأسواق المال، يوسف بوزنادة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. وذلك بمقر الهيئة الكائن في الدوحة.

وتطرق الطرفان إلى الإنجازات المحققة في كلا البلدين في مجال تطوير أسواق المال.

كما ناقشا أبرز التطورات والاتجاهات في أسواق المال الإقليمية، وآفاق التعاون بين الهيئتين.

كما وتبادل الطرفان الآراء والأفكار بخصوص تطوير أسواق المال في المنطقة.

وأبرزا الاستراتيجيات والمبادرات المنتهجة في هذا الإطار.

واتفقا على تعزيز سبل التعاون الثنائي بين هيئة قطر لأسواق المال ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

وفي هذا الإطار اتفقا على تبادل الخبرات الميدانية عبر اعتماد برامج تدريبية مشتركة. تنظيم مؤتمرات وورش عمل متخصصة. تعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات ذات الصلة في البلدين الشقيقين.

وأعرب البنعلي وبوزنادة عن ارتياحهما لنتائج اللقاء. مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئتين في البلدين الشقيقين. بما يسهم في تطوير أسواق المال العربية وتكاملها، وتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي.