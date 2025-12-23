الجزائر وكازاخستان تبحثان شراكة صناعية استراتيجية في عدة قطاعات

استقبل وزير الصناعة، يحيى بشير، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية كازاخستان بالجزائر، أنوربك أخمتوف (Anuarbek AKHMETOV)، الذي تسلّم مهامه في 18 ديسمبر 2024 كأول سفير لكازاخستان لدى الجزائر.

وهي خطوة استراتيجية تعكس توجه البلدين نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية وفتح آفاق واعدة للتعاون المشترك.

وخلال اللقاء، استعرض الطرفان فرص التعاون في المجال الصناعي بمختلف القطاعات، بما في ذلك الحديد والصلب، الجلود والنسيج، الميكانيك، والصناعات التحويلية. مع التركيز على تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، والاستثمار في مشاريع مشتركة تعزز القدرات الإنتاجية للبلدين.

وأكد وزير الصناعة استعداد الجزائر لدعم وتشجيع الشراكات الصناعية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمارات ونقل التكنولوجيا. بما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات صناعية استراتيجية ومبتكرة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على صياغة إطار عمل مشترك لإنجاز مشاريع صناعية ذات بعد استراتيجي. وتكثيف التعاون التقني والتكنولوجي بما يخدم مصالح البلدين ويعزز التكامل الاقتصادي بينهما.