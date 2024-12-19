الجزائر وكازاخستان يمتلكان مؤهلات كبيرة في التعاون والمصلحة المشتركة

أكد السفير الجديد لجمهورية كازاخستان بالجزائر أنور بك أخمتوف، أن البلدين يمتلكان مؤهلات كبيرة في مجال التعاون وذلك على كافة الأصعدة.

و في تصريح أدلى به عقب تقديمه أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية، أكد أخمتوف أن الجزائر وكازاخستان “يمتلكان مؤهلات كبيرة. في مجال التعاون المتبادل والمصلحة المشتركة وهذا على جميع الأصعدة”.

وأشار في سياق ذي صلة، إلى أنه من الضروري للطرفين تكثيف إتصالاتهما السياسية على أعلى مستوى. مع تحرير كل طاقاتنا في مجال التعاون الإقتصادي والتجاري. والانطلاق في مشاريع إستثمارية وإنسانية ثنائية تجمع بين الجزائر التي تعد بوابة إفريقيا وكازاخستان التي تعتبر بوابة آسيا الوسطى”.

وفي الختام، أعرب أخمتوف عن عزمه على العمل من أجل توطيد علاقات الصداقة بين الشعبين.

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