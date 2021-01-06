الجزائر وكرواتيا تبحثان أفق الشراكة في بناء السفن وتقنيات تسمين التونة الحمراء

التقى وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، احمد فروخي، وسفير كرواتيا بالجزائر، إليجا زيلاليك.

وحسب بيان الوزارة، توسعت المناقشات بين الطرفين الى وسائل وسبل تقوية العلاقات الثنائية في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

واستعرض سفير كرواتيا، الكفاءات التي تتمتع بها بلاده في مجال بناء السفن، لتوفرها على ورشات عصرية مزودة بآخر التكنولوجيات.

وأبدى استعداد بلاده للعمل على تطوير هذا النشاط في الجزائر بالشراكة مع متعاملين عموميين وخواص.

والشأن نفسه بالنسبة لشعبة تسمين التونة الحمراء التي تعرف نموا معتبرا في كرواتيا بفضل تطوير شامل لتلك الشعبة.

ويطمح مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية بالجزائر إلى تطوير صناعة وطنية لبناء وإصلاح السفن لعصرنة أسطول الصيد البحري.

وهو ما من شأنه الاستجابة لاحتياجات تطوير الصيد في أعالي البحار، وكذا تربية المائيات، يوضح ذات البيان.

ويولي برنامج عمل القطاع أهمية خاصة لتربية التونة الحية في مزارع التسمين.

وذلك من أجل تثمين الحصص التي تخصص سنويا للجزائر من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على التونة الحمراء بالأطلسي.

واتفق الطرفان في نهاية اللقاء على تنظيم لقاءين ما بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين، وعبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وهذا لمناقشة إمكانيات الشراكة الاقتصادية في هاذين المجالين، يضيف ذات المصدر.