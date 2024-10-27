الجزائر وكوبا يضعان اللمسات الأخيرة على اتفاقية في مجال الصحة

إستقبل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء اليوم الأحد، بمقر الوزارة نائب وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية الجنرال خواكين كينتاس سولا مرفوقا بوفد هام وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان الوزارة، ففي مستهل اللقاء أعرب نائب وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية عن إمتنانه بالإستقبال الحار الذي حظي به، مشيدا بالعلاقات التاريخية الطويلة التي تربط البلدين.

كما أبدى سروره بتواجده بالجزائر في هذه الفترة التي تتزامن و إحياء الذكري السبعون لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

ومن جهته، تطرق الوزير و رئيس اللجنة المشتركة الجزائرية - الكوبية، عبد الحق سايحي، إلى العلاقات التضامنية الثنائية التي تربط البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مجال الصحة بما يخدم المصلحة المشتركة على ضوء التوجيهات التي أسداها قادة البلدين.

وفي هذا الإطار، إتفق الطرفان على مواصلة العمل المشترك من أجل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره بشكل أكبر وذلك من خلال وضع اللمسات الأخيرة للإتفاقية الجزائرية – الكوبية التي تتمحور أساسا حول مجال طب النساء و التوليد و العيون و الأشعة التشخيصية مع إدراج الطب الوقائي الذي يعد الركيزة الأساسية للمنضومات الصحية.