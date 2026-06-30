الجزائر وكوت ديفوار.. توقيع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة

قام وزير الطاقة والطاقات المتجددة، الدكتور مراد عجال، بزيارة عمل إلى كوت ديفوار، للإشراف على مراسم تتويج الجهود الدؤوبة التي بذلتها فرق العمل المكونة من خبراء لكلا الطرفين، من خلال توقيع اتفاقية تعاون حكومي بين الجزائر وكوت ديفوار في مجال الطاقة والطاقة المتجددة.

وتجسد هذه الاتفاقية التزام الطرفين المشترك بتطوير شراكة طاقوية تعود بالنفع المتبادل.

كما تضع الإطار القانوني والمؤسسي الذي سينظم أنشطة ومشاريع التعاون المزمع عقدها بين البلدين في قطاع الطاقة.