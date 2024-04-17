الجزائر وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم بمقرالوزارة، نائب الوزير المكلفة بالتغير المناخي بوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية كوريا الجنوبية، هيون كيم، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر من 15 إلى 17 ابريل.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد استعرض المسؤولان بهذه المناسبة مختلف جوانب التعاون الثنائي وآفاق تعزيزه بغية تدعيم الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين منذ سنة 2006.

وأوضح المصدر نفسه، أن اللقاء سمح أيضا لمسؤولي البلدين، اللذين يشغلان منذ الفاتح جانفي المنصرم مقعدي عضوين غير دائمين في مجلس الأمن، بتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف حول العديد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.