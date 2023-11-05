الجزائر وكوريا الجنوبية يبحثان توسيع اتفاقيات التعاون الثنائي في المجال الإعلامي

إستقبل وزير الإتصال، محمد لعقاب، يوم الأحد، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الجزائر، يو كي جون، حيث تم إستعراض علاقات التعاون بين البلدين، لا سيما المجالات ذات الصلة بقطاع الإعلام والإتصال، حسب ما ورد في بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء شكل فرصة للطرفين لاستعراض علاقات التعاون التي تجمع البلدين, لاسيما في المجالات ذات الصلة بقطاع الإعلام والاتصال, على اعتبار أن الجزائر هي “البلد الإفريقي الوحيد الذي يقيم شراكة استراتيجية مع كوريا الجنوبية”.

وبالمناسبة، أكد وزير الاتصال أن العلاقات بين البلدين “متميزة جدا”, مبرزا “سعيه لتطوير هذه العلاقات والرقي بها أكثر فأكثر من خلال تفعيل وتعزيز اتفاقيات التعاون والشراكة بين مختلف وسائل الإعلام الجزائرية والكورية, خاصة ما تعلق بالاتفاقية الموقعة بين وكالة الأنباء الجزائرية ونظيرتها الكورية سنة 2006، والتي لم تفعل بصفة جدية الى غاية يومنا هذا”.

توسيع اتفاقيات التعاون الثنائي في المجال الإعلامي

وفي سياق ذي صلة, أوضح الوزير أن “التعاون الثنائي في المجال الإعلامي يجب أن يتطور أكثر بتوسيع الاتفاقيات لتشمل مستقبلا التلفزيون العمومي والقنوات التلفزيونية الخاصة بغية تعزيز المشهد السمعي البصري في الجزائر والاستفادة من التجربة الكورية في هذا المجال, خاصة وأن كوريا الجنوبية متطورة جدا في مجال البث التلفزي ومنصات البث”.

كما أكد على “دور التكوين بين الإعلاميين الجزائريين والكوريين”, مشيرا الى ضرورة أن “يكون هذا التكوين أيضا تكوينا معرفيا وألا يقتصر على الجانب التقني فقط، بما في ذلك تبادل الزيارات للوفود الإعلامية والمساهمة في الترويج الإعلامي في مختلف المجالات بما يعود بالفائدة والمنفعة على البلدين, نظرا للدور الذي يلعبه الإعلام في تسويق الصورة الحقيقية لكلا البلدين”.

و في هذا الصدد، اقترح لعقاب “استغلال مناسبة انطلاق موسم السياحة الصحراوية لاستضافة وفد إعلامي كوري للاطلاع على الإمكانيات والوسائل التي تزخر بها الجزائر في المجال السياحي”, داعيا رجال الإعلام الكوريين الى “الاطلاع على قانون الاستثمار الجزائري للترويج له إعلاميا والتعرف على مزايا وفرص الاستثمار المتاحة بين البلدين, مما يسمح بتحرير المبادرات وفتح المجال واسعا لكل العلاقات الإيجابية بين الجزائر وكوريا الجنوبية”.

من جانبه, أبدى سفير جمهورية كوريا الجنوبية “استعداده التام والمطلق لتعزيز وتطوير التعاون المشترك وتدعيم الشراكة بين البلدين”, مشيرا إلى وضع “كل التسهيلات للاستفادة من التجربة الكورية في مختلف المجالات وتقاسم نفس الأفكار والآراء التي من شأنها الدفع والرقي أكثر بمستوى العلاقات الجزائرية – الكورية والعمل للتجسيد الفعلي والميداني لكل الأفكار والمقاربات المشتركة بين البلدين”.

السفير الكوري يشيد بـ”التغطية الإعلامية الواسعة والمهنية لوسائل الإعلام الجزائرية

كما أشاد يو كي جون بـ”التغطية الإعلامية الواسعة والمهنية لوسائل الإعلام الجزائرية للأسبوع الثقافي الكوري بالجزائر”, مبديا “اعجابه بالثقافة الجزائرية وما تزخر به من عادات وتقاليد متنوعة”.

و تابع البيان أنه خلال الحديث عن دور الإعلام في التقريب بين الشعوب, أثار وزير الاتصال “الصور النمطية للإعلام الغربي في تعامله مع الوضع في غزة, خاصة ما تعلق بالتغطية الإعلامية المتحيزة لوسائل الإعلام الغربية والتناقض في الخطاب الغربي الذي تبثه”.

و في ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية تعبر عن الموروث الثقافي لكلا البلدين، وفقا لذات المصدر.