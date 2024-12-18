الجزائر وليبيا “تسُدّان فجوة” واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب

كشف تقرير جديد حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة، عن قيام دولتين عربيتين بسد الفجوة الناتجة عن إنخفاض واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب.

وحسبما نقلته وكالة “سبوتنيك”، فإن التقرير الجديد. الذي حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة يبيّن تواصل واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب إظهار مستوى من الإستقرار خلال السنة الحالية 2024. مع استمرار الإعتماد على شبكة متينة من المورّدين العالميين، في مقدمتهم النرويج والجزائر وروسيا.

وأشار التقرير إلى أنه، وخلال شهر نوفمبر 2024، ظلت واردات الإتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب مستقرة. بإجمالي 13.4 مليار متر مكعب دون تغيير على أساس شهري أو سنوي. لكن تمكنت دولتان عربيتان هما الجزائر وليبيا بالإضافة إلى روسيا. من سدّ الفجوة نتيجة الإنخفاض الطفيف في واردات الغاز الأوروبية عبر الأنابيب من النرويج، خلال شهر نوفمبر.

وذكر التقرير أن صادرات الغاز الجزائري إلى إيطاليا زادت بنسبة 4 بالمائة خلال نوفمبر الماضي. كما شهدت تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إرتفاعا مماثلا.

ونوه التقرير بأنه على صعيد الأشهر الـ11 الأولى من 2024، إستورد الإتحاد الأوروبي 144 مليار متر مكعب من الغاز عبر الأنابيب. مسجلا إرتفاعا عن 134 مليار متر مكعب في المدة نفسها، من 2023.

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