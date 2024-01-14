الجزائر وليبيا يوقعان إتفاقيات للتنقيب عن النفط

شارك وفد رفيع المستوى من مجمع سوناطراك يقوده الرئيس المدير العام للمجمع رشيد حشيشي في فعاليات الطبعة الثانية لقمة الطاقة والاقتصاد المنعقدة يومي 13 و14 جانفي بطرابلس، بليبيا.

وحسب بيان لسوناطراك، وقع الرئيس المدير العام لسوناطراك ونظيره رئيس المؤسسة الليبية للنفط فرحات عمر بن قدارة، على ملحق مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2022 بين الطرفين.

وسيسهم هذا الملحق على إثراء محاور التعاون بين الطرفين من خلال دمج مجالات نشاطات جديدة متمثلة في استكشاف وتطوير الموارد التقليدية وغير التقليدية.

كما تضمنت الاتفاقية تطوير الاستكشافات النفطية والغازية للحقول الهامشية الغير مستغلة. مع تنفيذ تقنيات الاسترجاع الثانوي والثالث للمكامن الناضبة.

بالإضافة الى تطوير النشاطات المتعلقة بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وكذا التكوين وتبادل الخبرات.

وموازاة مع هذا اللقاء، وقع فرع سوناطراك سيباكس والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط تعديلين. يتعلقان بتمديد فترات التنقيب على مستوى الرقعتين التعاقديتين 95/96 و65 الواقعتين بحوض غدامس بليبيا.

وكانت هذه الفعالية، فرصة لمناقشة تحديات ومستقبل قطاع الطاقة في إفريقيا. والعمل على تقييم وتنفيذ الإمكانات الهائلة للطاقات المتجددة المرتبطة بقدرات الطاقة الشمسية في القارة الافريقية.

وشهد هذا الحدث الطاقوي مشاركة المؤسسات النفطية العالمية الكبرى على غرار شركة سوناطراك. وميزته مداخلات ونقاشات ثرية لكبار مسؤولي قطاع الطاقة.

وبهذه المناسبة دعت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية جميع الشركات الأجنبية للمشاركة في الفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا.

وخلال هذا الحدث، شارك الرئيس المدير العام رشيد حشيشي في جلسة نقاش حول موضوع “الطاقة”.

حيث تطرق في كلمته إلى التحديات التي تمليها الاحتياجات المستقبلية للطاقة، وتحديداً الغاز الطبيعي الذي يعتبر طاقة انتقالية أساسية و محورية.

فضلا عن اعتماد الطاقات المتجددة التي تحقق مكاسبا اقتصادية واجتماعية وتساهم في التقليل من البصمة الكربونية.