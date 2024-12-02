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الجزائر وليبيريا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

بقلم نادية بن طاهر
الجزائر وليبيريا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
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استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمى بختة منصوري، اليوم، في وهران، نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية ليبيريا، إبراهيم البكري نايي.

وحسب بيان للوزارة، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجاء هذا اللقاء على هامش أشغال الدورة الحادية عشرة للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا.

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