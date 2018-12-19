الجزائر ومالطا توقعان ثلاث مذكرات تفاهم في مجال الطاقة

وقعت الجزائر ومالطا، اليوم الأربعاء، ثلاث مذكرات تفاهم، تخص مجال الطاقة.

وقد عُقدت أعمال الدورة الخامسة للجنة المختلطة للتعاون الجزائري-المالطي، اليوم الأربعاء، في فاليتا بمالطا، تحت رئاسة مشتركة لوزير الطاقة، مصطفى قيطوني، ووزير الشؤون الخارجية المالطي للتجارة الخارجية، كارميلو أبيلا.

وقد رحب الطرفان بمضمون الدورة، التي كانت فرصة لتعميق الحوار، وتقييم حالة التعاون الثنائي وسبل تعزيزه، وكذلك مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ودعا الطرفان إلى بذل كل الجهود، ليتم عقد اللجنة المشتركة في المستقبل، بشكل أكثر انتظامًا، في إطار الحوار الدائم بين الحكومتين ومجتمع أعمال البلدين.

ووصف الطرفان العلاقات بين الجزائر ومالطا بالتاريخية والعميقة، حيث أشارا أن البلدين لطالما حافظا على العلاقات الودية، المبنية على الثقة والتعاون.

كما أشار الطرفان إلى أن البلدين سيواصلان بناء علاقة متوازنة ومفيدة، مع الأخذ بعين الاعتبار القرب الجغرافي والانتماء إلى منطقة البحر المتوسط والتراث التاريخي الغني.