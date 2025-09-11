الجزائر وماليزيا تؤكدان على تعزيز التعاون الثنائي

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الخميس، سفير ماليزيا بالجزائر، ريزاني إروان محمد مازلان، في إطار زيارة مجاملة.

وحسب بيانٍ لوزارة الشؤون الخارجية، فقد سمح هذا اللقاء بالإشادة بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وبالآفاق التي فتحتها الزيارات الثنائية المتبادلة في مسار توطيد علاقات الشراكة والتعاون التي تجمعهما. لا سيما في المجال الاقتصادي.