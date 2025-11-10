الجزائر ومصر تبحثان فرص توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، بمقر الوكالة، سعادة سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر، عبد اللطيف عبد السلام عبده اللايح، وذلك بحضور إطارات من الوكالة.

وشكّل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال الاستثمار بين الجزائر ومصر. والتحضير لمواعيد اقتصادية مشتركة من لقاءات أعمال ومنتديات بهدف ترقية الشراكات بين مؤسسات البلدين.

وأكد الجانبان، في هذا الإطار، على أهمية الفرص الكبيرة المتاحة للشراكة والاستثمار في ضوء الإمكانيات والمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها الجزائر ومصر في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأعرب السفير المصري، في هذا السياق، عن اهتمام متزايد من قبل المؤسسات المصرية بالاستثمار في الجزائر. مشيدًا بمناخ الأعمال الجاذب والإصلاحات العميقة التي تشهدها بيئة الاستثمار في البلاد.

من جهته، أكد ركاش، أن أبواب الوكالة مفتوحة أمام المستثمرين المصريين لتقديم كل أشكال الدعم والمرافقة اللازمة لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية في الجزائر.