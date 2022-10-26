الجزائر ومصر توقّعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة والمناجم

أبرمت الجزائر ومصر، أمس الثلاثاء، على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون في مجالات البترول والغاز والمناجم.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، فقد عقد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اجتماعا ثنائيا مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري على هامش مشاركته في الإجتماع الوزاري الـ24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز. واستعرض خلاله الوزيران حالة التعاون الثنائي في الطاقة والمناجم والفرص المتاحة لتطويره. وتمّ استعراض أنشطة مجموعة العمل الثنائية في مجال الطاقة والمناجم. التي شكلها الوزيران في جوان 2022.

وأشار بيان وزارة الطاقة والمناجم، إلى أن هذه المجموعة عملت على تحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون ذات الاهتمام المشترك للبلدين. مضيفا أنه تم وضع خارطة طريق لتحديد المشاريع الملموسة التي سيتم تنفيذها من طرف مؤسسات البلدين. بالخصوص في مجالات تسويق المحروقات و بالأخص غاز البترول المميع، استخراج البترول و الغاز و الصناعات التحويلية لاسيما البتروكيماويات. المناجم. وخدمات النفط. بالإضافة كذلك إلى الغاز و الدراسة و الهندسة و الهيدروجين.

وأجرى الوزير عرقاب أيضا على هامش هذا الإجتماع الوزاري مباحثات مع وزير الطاقة لدولة قطر ووزير الطاقة لروسيا الاتحادية.

كما أشار البيان ذاته إلى أن “المباحثات ركزت على وضع العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والمناجم وافاق التعاون المستقبلي”.

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