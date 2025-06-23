الجزائر ومصر يبحثان تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة

أجرى وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، محادثات ثنائية مع وزير قطاع الأعمال العام بجمهورية مصر العربية.

وجاء هذا اللقاء، في إطار مشاركة الوزير في أشغال الدورة السابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية، المنعقدة بالعاصمة الأنغولية لواندا.

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض واقع علاقات التعاون بين الجزائر ومصر. وبحث آفاق توسيعها من خلال استكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة، لاسيما في مجالات الطاقة، والمناجم، والطاقات المتجددة.

وجرى اللقاء بحضور سلمة بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّفة بالشؤون الإفريقية. وسفير الجزائر لدى أنغولا، إلى جانب عدد من إطارات الوزارتين.

وخلال المحادثات، شدد الجانبان على الإمكانيات الكبيرة المتاحة للتعاون في مجالات المحروقات. وصناعة النفط والغاز والبتروكيمياء، فضلا عن تطوير مشاريع في مجال البنى التحتية الطاقوية، والهيدروجين الأخضر.

كما تم التطرق إلى أهمية الاستغلال المشترك للفرص المتوفرة في القطاع المنجمي، لاسيما في الصناعات التحويلية للفوسفات. وإنتاج الأسمدة، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف التقنية في هذا المجال الحيوي.

كما ناقش الطرفان سبل دعم التعاون الإقليمي وتعزيز الاندماج الاقتصادي، عبر مشاريع استراتيجية طموحة. من بينها مشروع الربط الكهربائي الإقليمي الذي يربط الجزائر بتونس وليبيا ومصر. إلى جانب مشاريع منجمية ذات اهتمام مشترك.

واختتم اللقاء بالاتفاق على تكثيف التنسيق وتبادل الزيارات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، والعمل على تجسيد مشاريع استثمارية مشتركة تقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة. خصوصا في مجالات البنية التحتية الطاقوية وتحويل الموارد المنجمية.