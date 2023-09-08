الجزائر ومصر يبحثان تطوير التعاون في المجال الصحي

استقبل وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، مساء أمس الخميس، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، مختار جميل توفيق وريدة.

وحسب بيان للوزارة، أعرب سفير مصر عن إمتنانه على حفاوة الاستقبال الذي حظي به من طرف الوزير. مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية الراسخة والوطيدة بين البلدين الشقيقين.

كما أبدى الطرفان رغبة حكومة البلدين في إقامة علاقات الشراكة والتعاون بما يخدم المصلحة الثنائية في عدة مجالات الصحة.

لا سيما في مجال الطوارئ والأوبئة من خلال العمل على تعزيز وتكثيف الزيارات واللقاءات بين خبراء البلدين قصد تبادل وجهات النظر.

ورافع وزير الصحة لصالح تعزيز التعاون الثنائي في مجال تبادل الخبرات والتجارب مع العمل على تبادل الزيارات بين البعثات الطبية للبلدين.

مؤكدا على ضرورة السعي لتطوير الشراكات خاصة في مجال صناعة المعدات الطبية والصناعة الصيدلانية والتى توليها الجزائر إهتماما كبيرا.

وأعرب الوزير، عن قناعته في أن تعرف هذه الشراكة نقلة نوعية في ظل جسور التعاون والتعامل المفتوحة بين البلدين. بإعادة بعث وتفعيل الإتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2016 في مجال ادارة المستشفيات، تبادل الخبرات والرعاية الصحية.

هذا ونوه الوزير بإقتراح جمهورية مصر العربية إنشاء الوكالة العربية للدواء خلال إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب بالجزائر.

مثمنا هذا النوع من المشاريع بالنظر إلى الاهمية التي يكتسيها في مجال تحقيق وتجسيد العمل العربي المشترك في مجال التصنيع الدوائي. والذي سيعود بالفائدة على الدول العربية والافريقية.

ومن جهته، أعرب سفير مصر لدى الجزائر عن استعداد بلاده لإقامة شراكة قوية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. معربا عن أمله في أن يعرف التعاون في المجال الصحي دفعا قويا مستقبلا.

وفي الأخير، تباحث الطرفان سبل وفرص تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات المتعلقة بالقطاع الصحي. بما يحقق شراكة مربحة للطرفين ويسمح بتدعيم التعاون العربي.