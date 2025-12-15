الجزائر ومصر يبحثان تعزيز التعاون في المجال القنصلي

أجرى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، لقاء مع نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية الشقيقة، نبيل حبشي.

وحسب بيان للوزارة، تم عقد هذا اللقاء، بمناسبة مشاركته في المنتدى الحادي عشر لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة الملتئم بالرياض يومي 14 و 15 ديسمبر 2025.

وسمح هذا اللقاء باستعراض سبل وآفاق تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجال القنصلي، بما يخدم مصلحة الجاليتين.

كما شكل هذا اللقاء فرصة للتبادل حول المسائل المتعلقة بتطوير وعصرنة الخدمات القنصلية.

بالإضافة إلى مختلف المبادرات المطروحة لصالح جاليتي البلدين بالخارج.