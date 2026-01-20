الجزائر ومصر يبحثان تعزيز التعاون في مجالات ترقية المبادلات التجارية

استقبل اليوم وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق، بمقر الوزارة، سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر، عبد اللطيف اللايح.

وحسب بيان الوزارة، فقد شكّل اللقاء فرصة للتباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، لاسيما في مجالات ترقية المبادلات التجارية وتكثيف الشراكات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والمصريين.

وبالمناسبة أكد الطرفان على متانة وعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الجزائر وجمهورية مصر العربية، وحرصهما المشترك على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أعلى، وتعزيز التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.