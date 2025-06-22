الجزائر ومصر يناقشان مستجدات العدوان على إيران

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي بإسطنبول.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، ناقش الوزيران مستجدات العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتداعياته على منطقة الشرق الأوسط.

حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. من أجل الدفع بالجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني.