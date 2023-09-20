الجزائر وموريتانيا تتفقان على وضع لجنة ثنائية لدراسة التسهيلات الجمركية والضريبية

ترأس وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني، ووزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني مرابط ولد بناهي بمقر وزارة التجارة الموريتانية، جلسة عمل.

وقد حضر هذه الجلسة إطارات من الوزارتين ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والمستشار الاقتصادي بسفارة الجزائر بنواكشوط يوسف عبو.

وخلال هذا اللقاء اتفق الوزيران، على تشكيل لجنة بين اطارات البلدين، لوضع لجنة ثنائية لدراسة التسهيلات الجمركية والضريبية بين البلدين وتذليل كل العوائق التجارية، وكذا تحديد المنتجات التي لها قابلية للتبادل التجاري .