الجزائر وموريتانيا تعززان التعاون في قطاع النقل بمختلف أنماطه

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أمسية اليوم الاثنين، وزير التجهيز والنقل الموريتاني، أعلي أحمد الفيرك،و الوفد المرافق له.

وهذا بمناسبة انعقاد الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية الموريتانية للتعاون.

وجرى ذلك بحضور، من الجانب الجزائري كلٌّ من الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، والرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني.

وحسب بيان للوزارة، شكّل هذا اللقاء مناسبة لتعزيز التشاور وتكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين في قطاع النقل بمختلف أنماطه.

وقد أكد الطرفان، بهذه المناسبة، حرصهما على ترقية التعاون الثنائي في مجالات النقل الجوي والبحري والبري، من خلال دعم الشراكات بين المؤسسات والهيئات والشركات الوطنية، وتطوير الربط وتسهيل المبادلات، بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك وفق مقاربة تكاملية تقوم على تبادل الخبرات وتفعيل آليات التنسيق، بما يفتح آفاقًا واعدة لتجسيد مشاريع مشتركة تخدم مصالح البلدين.

وفي ختام اللقاء، جدّد الطرفان عزمهما على تعزيز ديناميكية التعاون الثنائي، بما يكرّس عمق الروابط الأخوية التي تجمع الجزائر وموريتانيا.