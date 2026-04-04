الجزائر وموريتانيا توقّعان حزمة اتفاقيات هذا الثلاثاء

يوقّع الوزير الأول سيفي غريب ونظيره الموريتاني مختار ولد أجاي، الثلاثاء القادم، حزمة اتفاقيات تعاون وشراكة بيبن البلدين الشقيقيين.

ويأتي ذلك برسم أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية الموريتانية للتعاون التي ستحتضنها الجزائر العاصمة.

وتحسباً للموعد، بدأت الدورة على مستوى خبراء البلدين لاستعراض علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.

ويعكف الخبراء على دراسة سبل تعزيز العلاقات وإعداد مشاريع الاتفاقيات ومحضر الدورة.