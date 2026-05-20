الجزائر وموزمبيق تبحثان مشروع محطة كهرباء عملاقة بـ1000 ميغاواط

استقبل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى من الموزمبيق يضم مسؤولين وخبراء في قطاع الطاقة.

وحسب بيان للوزارة، يندرج هذا اللقاء في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تعزيز البعد الإفريقي للجزائر. وكذا ترقية علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، لا سيّما في مجال توسيع التعاون القاري.

وخلال اللقاء، تم بحث ودراسة عدد من الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين البلدين في المجال الطاقوي.

كما تطرق عجال إلى مشروع التعاون المشترك بين البلدين، لا سيما ما تعلق بإنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بقدرة 1000 ميغاواط لفائدة الموزمبيق. وهذا من خلال الاعتماد على الخبرة الجزائرية في هذا المجال.

كما أبرز الوزير القدرات الإنتاجية الهامة التي تمتلكها الجزائر في مجال تصنيع مختلف المعدات والتجهيزات الطاقوية.

وكذا المرتبطة بمنشآت التوتر العالي والمتوسط، مؤكّدًا أن هذا المشروع من شأنه أن يعزز قدرات موزمبيق الطاقوية. ويمكّنها من تصدير الكهرباء إلى ستّ دول إفريقية مجاورة، وهو ما يستدعي تجسيده وإنجازه في أقرب الآجال.

ومن جهتهم، أبدى أعضاء وفد الموزمبيق اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا التعاون والاستفادة من الخبرة الجزائرية. معتبرًا أن هذا المشروع سيسهم في دعم التنمية الاقتصادية ببلادهم وعلى مستوى المنطقة ككل.