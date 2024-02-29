الجزائر وموزمبيق.. توقيع عدة اتفاقيات تعاون

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رفقة نظيره الموزمبيقي، فيليب خاسينتو نيوسي، على مراسيم توقيع عدة اتفاقيات تعاون.

وتخص اتفاقيات التعاون التي تم التوقيع عليها بمقر رئاسة الجمهورية، مجال حماية النباتات والحجر الزراعي والصحة الحيوانية.

إلى جانب قطاع الطاقة وكذا الإعفاء المتبادل للتأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر الديبلوماسية أو لمهمة.

كما تم التوقيع بهذه المناسبة على بيان مشترك بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها رئيس جمهورية موزمبيق إلى الجزائر.

وإستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس، رئيس جمهورية الموزمبيق فيليب خاسينتو نيوسي والذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، بمقر رئاسة الجمهورية.

كما ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة نظيره الموزمبيقي محادثات موسعة، وشملت هذه المحادثات وفدي البلدين.

وأكد رئيس الجمهورية في تصريح صحفي مشترك رفقة نظيره رئيس موزمبيق، أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات وروابط الأخوة التي تجمع بين الجزائر وموزمبيق.

وكشف رئيس الجمهورية، عن فحوى المحادثات التي جمعته مع نظيره الموزمبيقي وقال: ” بحثنا خلال المحادثات سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والفلاحة والبحث العلمي والتكوين المهني والصيد البحري وكذا التعاون العسكري”.

كما أكد الرئيس تبون، أن الجزائر تقف إلى جانب جمهورية موزمبيق في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأضاف رئيس الجمهورية، أنه تبادل مع نظيره الموزمبيقي وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الإهتمام المشترك لاسيما الوضع في منطقة الساحل.

كما تطرق الطرفان إلى تطورات الأوضاع في فلسطين والمجازر التي يرتكبها المحتل الصهيوني في غزة.

وتابع الرئيس تبون، أنه تطرق مع نظيره الموزمبيقي أيضا، إلى ملف الصحراء الغربية أين سجل الطرفان تطابقا تاما في وجهات النظر والمواقف إزاء هذه القضية.