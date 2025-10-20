الجزائر ونيجيريا تعززان تعاونهما البرلماني عبر مذكرة تفاهم

تمّ، اليوم الإثنين، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس النواب النيجيري، وذلك بحضور رئيسي مجلسي البلدين، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وتاج الدين عباس، رئيس مجلس النواب النيجيري.

وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الخبرات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. بما يسهم في تطوير العمل البرلماني المشترك وتوسيع مجالات التعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتُعدّ هذه الخطوة لبنة جديدة في مسار توطيد العلاقات البرلمانية الجزائرية-النيجيرية. وتجسيدًا للإرادة المشتركة في الارتقاء بالتعاون بين الهيئات التشريعية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وجرت مراسم التوقيع بمقر المجلس الشعبي الوطني، في أجواء عكست عمق الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. والحرص على مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.