الجزائر ونيجيريا يبعثان مشروع أنبوب النفط بين البلدين

إلتقى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، مع نظيره النيجيري، في أبوجا، على هامش مشاركته في الدورة الـ47 لمجلس وزراء خارجية منطقة التعاون الإسلامي.

وحسب تغريدة للوزير، أجرى بوقادوم مناقشات مثمرة مع نظيره النيجيري، حول تعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية قيد التطوير حاليًا.

وتركزت المناقشات، حول الطريق السريع العابر للصحراء الذي يربط لاغوس بالجزائر، وخط أنبوب النفط بين البلدين، وكابل الألياف البصرية.

ومن جهته، أكد وزير خارجية نيجيريا خلال اللقاء تمسك بلاده بتنفيذ هذه المشاريع المشتركة مع الجزائر، لا سيما الطريق السريع العابر للصحراء الذي يربط لاغوس بالجزائر.