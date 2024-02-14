الجزائر ونيجيريا يشددان على ترقية الحلول السلمية لتسوية الأزمات

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية، يوسف ميتاما توغار.

وحسب بيان للوزارة، شدد الوزيران، على أهمية ترقية الحلول السلمية من أجل تسوية الأزمات والنزاعات.

ناقش الطرفان المسائل المدرجة على جدول أعمال المجلس. كما تبادلا الرؤى ووجهات النظر حول تطورات الأوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي.

وجاء هذا اللقاء، على هامش مشاركة الوزير، في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.