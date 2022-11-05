الجزائر ونيجيريا يلتزمان بإنجاز خط أنبوب الغاز العابر للصحراء

أكدت كل من الجزائر ونيجيريا، اليوم السبت، على إلتزامهما بتنفيذ المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها بشكل مشترك ومنها أنبوب الغاز العابر للصحراء.

وجاء ذلك، خلال اللقاء الذي جمع وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان العمامرة، بنظيره النيجيري جيفري أونياما. حيث يقوم الوزير النيجيري بزيارة عمل للجزائر في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة، تناول الطرفان خلال النقاش، وجلسة العمل الموسعة التي تلت اللقاء، العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر ونيجيريا. وكذا آفاق تعزيزها في مختلف المجالات.

أين رحب الطرفان، بتميز وصلابة العلاقات السياسية والتاريخية التي توحد بين البلدين.

كما أتاحت المحادثات بين لعمامرة وأنياما إعادة التأكيد على التزام الطرفين بتنفيذ المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها بشكل مشترك في المجال الاقتصادي. وعلى وجه الخصوص خط أنابيب الغاز “الجزائر العاصمة_لاغوس” الطريق العابر للصحراء والألياف الضوئية.

كما تناول رؤساء الدبلوماسية في البلدين قضايا الساعة على المستوى القاري. وذلك من خلال إعادة التأكيد على تقاربهم بشأن الحاجة إلى تمكين إفريقيا من تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية فيما يتعلق بالسلام، الأمن والتنمية.

وكذا تعزيز وحدتها من أجل الاحتراز من التوترات الحالية في العلاقات الدولية ومناخ الاستقطاب الناتج عن ذلك.

وفي هذا الصدد، تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على التزام البلدان الإفريقية بمبادئ عدم الانحياز. وتشجيع مشاركتها الجماعية في إعادة بناء العلاقات الدولية بعد كوفيد والحرب في أوكرانيا.

وأخيراً ، وبحضور الوزيرين، تم التوقيع على اتفاقية ثنائية بشأن إنشاء مجلس أعمال جزائري نيجيري. هدفه الجمع بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين وزيادة حجم التجارة الثنائية.