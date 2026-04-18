الجزائر وهذه الدول تُدين إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى “أرض الصومال”

أدان وزراء خارجية مصر والصومال، والسودان، وليبيا، وبنغلاديش، والجزائر، والسعودية، وفلسطين، وتركيا، وإندونيسيا بأشد العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى “أرض الصومال”، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك بشأن إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى “أرض الصومال”، رفضهم الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها.

مشددين على دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية. ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب الصومالي.

كما أكد الوزراء أن مثل هذه الإجراءات تعد مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. وتمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. بما ينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام.