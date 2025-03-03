الجزائر و7 دول تقرر تخفيف خفضها الطوعي لإنتاج النفط تدريجياً

قررت الجزائر وسبع دول أخرى من مجموعة “أوبك+”، اليوم الاثنين، الشروع، ابتداء من 1 أفريل المقبل، تخفيف خفضها الطوعي لإنتاج النفط بشكل تدريجي.

وحسب بيان وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، تم الاتفاق على هذا القرار خلال اجتماع وزاري عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وضمّ الاجتماع الدول الثماني الأعضاء في “أوبك+” التي تطبق تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي. وهي: الجزائر، السعودية، الإمارات، العراق، كازاخستان، الكويت، عمان وروسيا.

وأكد محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن “هذا القرار يعكس التزام الدول الثماني في أوبك+ بتبني نهج مسؤول يهدف إلى ضمان استقرار السوق النفطية العالمية”.

كما شدد عرقاب على أن “هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أوبك+ لتحقيق توازن مستدام في السوق. بما يضمن حماية مصالح كلٍّ من المنتجين والمستهلكين”.

هذا، ونشرت منظمة “أوبك” بياناً على موقعها الإلكتروني، أكدت فيه أن الدول الثماني، وبالنظر إلى الأسس الصحية للسوق والتوقعات الإيجابية، قررت المضيَّ قدماً في العودة التدريجية والمرنة للتعديلات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، ابتداء من 1 افريل 2025.

وأضاف البيان أن الدول الثماني أكدت على ضرورة “الحفاظ على المرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة”. و”يمكن تعليق هذه الزيادة التدريجية أو عكسها وفقا لظروف السوق”.