الجزائر و19 دولة إسلامية تصدر بيانا مشتركا يُدين العدوان على إيران

أصدرت الجزائر و19 دولة إسلامية، مساء اليوم الاثنين، بيانا صحفيا، تدين في الهجومات الصهيونية على إيران التي بدأت في 13 جوان 2025.

وشملت الدول المشاركة في البيان، إلى جانب الجزائر، كلاًّ من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وشدد البيان على رفض الهجمات الصهيونية وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، مؤكدًا أهمية الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

كما أعرب وزراء خارجية الدول المذكورة آنفا عن قلقهم الكبير من التصعيد الخطير، ودعوا إلى ضرورة وقف فوري للأعمال العدائية وتهدئة الأوضاع في المنطقة.

وأكد البيان أيضًا على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وفق القرارات الدولية ذات الصلة ودون انتقائية، والتشديد على ضرورة سرعة انضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

كما شدد البيان على ضرورة عدم استهداف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قرارات الوكالة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بموجب ميثاق جنيف لعام 1949.

ودعت الدول المشاركة إلى ضرورة العودة لمسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني

وأكد البيان أيضا على أهمية احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعدم تقويض أمن الملاحة الدولية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الحل الوحيد للأزمات المتعددة في الشرق الأوسط يكمن في الدبلوماسية والحوار والالتزام بمبادئ حسن الجوار وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن الحل العسكري لن يجلب السلام.