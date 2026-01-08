الجزائر و21 دولة عربية وإسلامية تدين الزيارة غير القانونية لمسؤول إسرائيلي بـ”أرض الصومال”

أصدرت 21 دولة عربية وإسلامية، بينها الجزائر، بيانا مشتركا بخصوص الزيارة غير القانونية لمسؤول إسرائيلي إلى إقليم “أرض الصومال” بجمهورية الصومال الفيدرالية.

وأعربت هذه الدول بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للزيارة غير القانونية الأخيرة التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم “أرض الصومال” التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية.

واستذكرت هذه الدول البيان السابق الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2025 الذي رفض الاعتراف الإسرائيلي بإقليم “أرض الصومال” التابع لجمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكد البيان أن هذه الزيارة تعَدُّ انتهاكًا واضحًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها، وتقويضًا للقواعد الدولية المستقرة وميثاق الأمم المتحدة.

وجدّد وزراء هذه الدول دعمهم الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها.

كما شدّد البيان على أن تشجيع الأجندات الانفصالية أمر غير مقبول، وينطوي على مخاطر تفاقم التوترات في منطقة هشة.

وأضاف البيان تأكيد أن احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية، تعَدُّ عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.

وأردف البيان بتثمين التزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالتفاعل الدولي السلمي، والدبلوماسية البنّاءة، والامتثال لأحكام القانون الدولي.

وفي البيان ذاته، أعربت هذه الدول عن التزامهم بمواصلة دعم التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها جمهورية الصومال الفيدرالية لصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها واستقرارها، بما يتسق مع أحكام القانون الدولي.

وفي الأخير، شدّد البيان على ضرورة احترام إسرائيل الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، والوفاء بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي، ويطالبون بسحب الاعتراف الصادر عن إسرائيل فورًا. ‎